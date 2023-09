Ateliers INPI – Comment innover avec des partenaires (privés/publics) ? 100 % digital, RDV en visio Ateliers INPI – Comment innover avec des partenaires (privés/publics) ? 100 % digital, RDV en visio, 28 novembre 2023, . Ateliers INPI – Comment innover avec des partenaires (privés/publics) ? Mardi 28 novembre, 09h00 100 % digital, RDV en visio En visio Au programme : Sécuriser ses relations externes

Encadrer juridiquement les partenariats

Valoriser et défendre ses droits 100 % digital, RDV en visio France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3PESVDQ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T09:00:00+01:00 – 2023-11-28T10:30:00+01:00

2023-11-28T09:00:00+01:00 – 2023-11-28T10:30:00+01:00 Détails Autres Lieu 100 % digital, RDV en visio Adresse France Lieu Ville 100 % digital, RDV en visio latitude longitude 46.603354;1.888334

100 % digital, RDV en visio https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//