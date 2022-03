100% Cuban MAISON DE QUARTIER CLAGNY-GLATIGNY, 12 mars 2022, Versailles.

100% Cuban

MAISON DE QUARTIER CLAGNY-GLATIGNY, le samedi 12 mars à 19:00

Né à La Havane et devenu en trois décennies une star adulée dans le monde, le danseur Carlos Acosta est revenu en 2015 fonder une compagnie dans sa ville natale. Acosta Danza regroupe une douzaine d’interprètes sélectionnés parmi les talents les plus prometteurs de l’île. À l’image de leur directeur, ils sont dotés d’une impeccable technique classique, tout en étant capables d’épouser un large spectre de répertoires contemporains. C’est le cas dans ce programme proposé au public, qui alterne une pièce néoclassique sur un air de rumba du Suédois Pontus Lidberg, une chorégraphie signée l’Espagnole Maria Rovira, et les opus des chorégraphes cubains Raùl Reinoso, Norge Cedeño Raffo, Thais Suárez et Alexis Fernández. Virtuosité et bonheur de danser seront au rendez-vous au Théâtre de Chaillot à Paris.

Prix de 5 à 10,90 euros

Six chorégraphes mettent à l’honneur la culture cubaine avec les danseurs d’Acosta Danza, compagnie créée par le danseur Carlos Acosta. Laissez-vous porter par le vent de Cuba le temps d’un spectacle.

MAISON DE QUARTIER CLAGNY-GLATIGNY 10 bis rue Pierre LESCOT 78000 VERSAILLES Versailles Clagny Glatigny Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T19:00:00 2022-03-12T22:30:00