Le Champilambart, le jeudi 3 février à 20:00

Le cirque nous habitue à l’extraordinaire. Deux hommes en jupes, c’est encore extraordinaire pour certains, mais ceux-là ont encore bien d’autres prouesses à nous montrer. Comme la perche portée, la suspension par les cheveux ou même la lévitation. Rien n’est impossible à ces deux solides gaillards. Devant un rideau à paillettes, ils combinent des techniques de cirque parfois archaiques à une liberté d’esprit complètement contemporaine, un humour un brin monty-pythonesque et une musique qui intègre des sonorités traditionnelles souvent surprenantes.

Tarifs plein : 16€ / Réduit : 14€ / Abonné et jeune : 11€

