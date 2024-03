100% beurre salé avec Simon Cojean Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale Baud, samedi 18 mai 2024.

100% beurre salé avec Simon Cojean Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ? Samedi 18 mai, 20h30 Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale S’inscrire, nombre de place limité

Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ?

Quel est le taux d’alcool moyen dans le sang d’un Breton ?

Nantes est-elle en Bretagne ?

Qui est Nolwenn Leroy ?

À travers une galerie de personnages, suivez Simon dans son exploration de la Bretagne. À la rencontre d’un vieux curé enseignant le breton ou d’un dragueur trop sûr de lui, Simon croisera aussi le chemin d’une guide dépressive ou d’un professeur omniscient.

L’objectif : faire tomber, avec autodérision, ces clichés tenaces qui collent à la peau de sa région !

Guide touristique depuis 15 ans, c’est à force d’entendre toujours les mêmes questions sur la Bretagne que Simon décide de monter un spectacle.

Également danseur et musicien, il transmet dans ce premier One Man Show une image de sa Bretagne mêlant danse, musique et humour. « 100% beurre salé » éclaircit ces mystères !

Dans le cadre de la nuit des musées, l’équipe vous propose un regard sur la Bretagne, vue par un breton…

Le « Carton voyageur » – Musée de la carte postale Le Quatro,3 avenue Jean Moulin, 56150 Baud Baud 56150 Morbihan Bretagne 0297511514 http://www.lecartonvoyageur.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecartonvoyageur.fr/agenda/100-beurre-sale/ »}]

© 100% beurre salé