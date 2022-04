100% Battle Salle de la Glacière Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Salle de la Glacière, le samedi 30 avril à 14:30

Cette journée sera dédiée aux cultures urbaines en hommage à DJ Wanted : un battle break 4 VS 4, un battle junior 1 VS 1, un DJ, du graff et un tournoi de basket 3 VS 3 vous attendent ! Nous avons sélectionné pour vous 8 capitaines qui vont faire trembler le sol de La Glacière. Ces gladiateurs ont, à leur tour, été chargés d’une mission : réunir leur équipe de mercenaires dans un secret que même le KGB et l’Akatsuki nous envient. Ils s’occupent des guerriers, nous leurs fournissons un Colisée afin que vous, public, puissiez profifiter d’un spectacle hors du commun. Événement animé par la légende El Pistolero. DJ Jones sera également présent pour régaler vos oreilles. _Entrée sur place : 5€_ _Renseignements sur cie. [racinededeux@gmail.com](mailto:racinededeux@gmail.com) ou au 06 68 05 82 82._ Après 2 ans d’absence, la compagnie Racine De Deux vous invite au 100% Battle acte XIV ! Salle de la Glacière 56 rue Armand Gayral 33700 Mérignac Mérignac Gironde

