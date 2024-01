Descente aux flambeaux 100, avenue des Alpages Les Houches, jeudi 7 mars 2024.

Les Houches Haute-Savoie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 17:30:00

fin : 2024-03-07

L’Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet et à destination des familles un goûter suivi d’une descente aux flambeaux participative.

Ensuite, accès libre et piste ouverte et gratuite jusqu’à 22h

.

100, avenue des Alpages Le Tourchet

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



