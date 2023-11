Descente aux flambeaux 100, avenue des Alpages Les Houches, 28 décembre 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

L’Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet et à destination des familles un goûter suivi d’une descente aux flambeaux participative.

Ensuite, accès libre et piste ouverte et gratuite jusqu’à 22h.

2023-12-28 17:00:00 fin : 2023-12-28 . .

100, avenue des Alpages Le Tourchet

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



The French Ski School of Les Houches proposes on the Tourchet slope and for families a snack followed by a torchlight descent.

Afterwards, free access and open slope until 10 pm

La Escuela Francesa de Esquí de Les Houches propone a las familias una merienda seguida de un descenso con antorchas por la pista del Tourchet.

Después, acceso libre y pista abierta hasta las 22.00 horas

Die französische Skischule von Les Houches bietet auf der Piste von Tourchet und für Familien einen Imbiss, gefolgt von einer Fackelabfahrt zum Mitmachen.

Danach ist der Zugang frei und die Piste bis 22 Uhr geöffnet und kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc