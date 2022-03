100 ans USC La Charité-sur-Loire La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

En 2022, l'USC (Union sportive Charitoise) fête ses 100 ans ! A défaut de souffler ses bougies, la Ville vous propose de faire une grande fête pour cette décennie de sport charitois. Du 24 au 26 juin, de nombreuses animations gratuites vous seront proposées sur l'ensemble de la commune telles que la découverte de sport charitois, des concerts, spectacle son et lumière sur les Remparts, des conférences et bien d'autres surprises ! marion.laloy@lacharitesurloire.fr +33 3 86 70 91 82

