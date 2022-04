100 ans l’école de La Crau Châteaurenard, 3 juin 2022, Châteaurenard.

100 ans l’école de La Crau Chemin des écoles Amicale de l’école de La Crau Châteaurenard

2022-06-03 – 2022-06-05 Chemin des écoles Amicale de l’école de La Crau

Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Vendredi 3 Juin : Grande Kermesse 2022

16h30 : Fête Foraine. (Payant)

19h30 : Spectacle de l’école.

21h : Moules-frites, soirée DJ. (Payant)



Samedi 4 Juin :

11h : La Course Color des Pitchouns. (Payant)

16h30 : Concours de pétanque des familles.

19h30 : Grande Bodega des 100 ans.

Midi et soir : buvette de l’amicale. Restauration sur place par le Bistrot Mathieu.



Dimanche 5 Juin :

11h : Défilé des générations.

12h : Apéritifs offert par l’amicale et cérémonie officielle.

13h : Grand banquet des 100 ans. (Payant)

18h30 : Course au plan.

19h30 : Soirée de clôture.

100 ans l’école de La Crau.

+33 6 77 08 23 75

Vendredi 3 Juin : Grande Kermesse 2022

16h30 : Fête Foraine. (Payant)

19h30 : Spectacle de l’école.

21h : Moules-frites, soirée DJ. (Payant)



Samedi 4 Juin :

11h : La Course Color des Pitchouns. (Payant)

16h30 : Concours de pétanque des familles.

19h30 : Grande Bodega des 100 ans.

Midi et soir : buvette de l’amicale. Restauration sur place par le Bistrot Mathieu.



Dimanche 5 Juin :

11h : Défilé des générations.

12h : Apéritifs offert par l’amicale et cérémonie officielle.

13h : Grand banquet des 100 ans. (Payant)

18h30 : Course au plan.

19h30 : Soirée de clôture.

Chemin des écoles Amicale de l’école de La Crau Châteaurenard

dernière mise à jour : 2022-04-21 par