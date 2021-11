100 ans Georg Stefan Troller – Documentaire “Auslegung der Wirklichkeit” Goethe-Institut Paris, 8 décembre 2021, Paris.

Le grand Georg Stefan Troller fête ses 100 ans et nous fait l’honneur de venir au Goethe-Institut pour un échange à l’occasion de la projection du documentaire de 2021 de Ruth Rieser sur cette personalité du XXe siècle. La projection du film sera précédée de l’ échange entre Georg Stefan Troller et l’écrivain Peter Stephan Jungk. 08.12.2021, 19h00 VOSTFR Gratuit Goethe-Institut Paris Georg Stefan Troller, né le 10 décembre 1921 à Vienne, est l’un des plus grands chroniqueurs européens de nos jours. Avec une oeuvre immense de documentariste, d’écrivain, de scénariste et de journaliste de télévision, il est surtout connu du grand public pour ses interviews avec des figures emblématiques du siècle dernier. À l’approche de son centième anniversaire, le Goethe-Institut lui rend hommage et montre à cette occasion le documentaire récemment achevé par la cinéaste Ruth Rieser, “Auslegung der Wirklichkeit” (Autriche 2021, 121 min.) Ne manquez pas cette opportunité probablement unique !

gratuit

documentaire de Ruth Rieser et échange avec Georg Stefan Troller

Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



