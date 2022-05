100 ANS DU CLUB DE SPORT DE VOLMERANGE Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines Catégories d’évènement: Moselle

Volmerange-les-Mines

100 ANS DU CLUB DE SPORT DE VOLMERANGE Volmerange-les-Mines

2022-06-04 16:00:00

Volmerange-les-Mines Moselle Volmerange-les-Mines Pour fêter les 100 ans du club de sport de Volmerange comme il se doit, le club propose 3 jours de sport et de célébration. Au programme : samedi, journée sportive avec la participation des clubs de la CCCE au stade, suivi d’une soirée dansante à la salle des fêtes. Le dimanche, inauguration des vestiaires, vin d’honneur et match des anciens / équipes B. Le soir, protocole anniversaire et repas des 100 ans sur invitation à la salle des fêtes. Et enfin, le lundi, match CSV A contre équipe de la CCCE. Petite restauration et boisson au stade lors des matchs. volmerangelesmines.cs@moselle.lgef.frSiteinternet:http://monclub.net/CSV/LogodeC.S.V. https://www.facebook.com/CsVolmerange Volmerange-les-Mines

