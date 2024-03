100 ans d’histoire du Comité des Fêtes et des différents règnes Chapelle du Museon Arlaten Arles, samedi 3 février 2024.

100 ans d’histoire du Comité des Fêtes et des différents règnes Exposition organisée à l’occasion du centenaire de Festiv’Arles 3 février – 24 mars Chapelle du Museon Arlaten

Début : 2024-02-03T11:00:00+01:00 – 2024-02-03T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Le comité des Fêtes Festiv’Arles, maintenance et traditions célèbre cette année son centenaire et organise une exposition qui retrace toute l’histoire de l’association et des Reines d’Arles. Le commissariat est assuré par Remi Venture, directeur de la Médiathèque d’Arles, musicologue, Majoral du Félibrige et membre du Comité du Museon Arlaten.Cinq grands chapitres, replaçant dans leur contexte historique et culturel les créations de grandes manifestations que nous connaissons tous, scandent un parcours qui fait la part belle aux documents d’archives comme aux objets « madeleine » qui réveillent les souvenirs. De la renaissance de la Fête des gardians à la Course de satin, des Rencontres de la photographie (créées en 1970) aux stages de sabrage de ruban et aux Mireieto, c’est un siècle d’effervescence et de transmission culturelle qui est célébré grâce au dévouement des bénévoles et aux collections privées de l’association et des Reines d’Arles ainsi que quelques prêts du Museon.

Chapelle du Museon Arlaten Rue Balze 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur