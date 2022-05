100 ans de télécommunication dans le Territoire de Belfort, 21 juillet 2022, .

100 ans de télécommunication dans le Territoire de Belfort

2022-07-21 – 2022-07-21

L’association De Fil en Fibre vous propose à travers son exposition de matériel téléphonique de parcourir 100 ans de télécommunication : témoins de l’histoire et de la vie quotidienne des populations. Prévoir baskets.

A partir de 12 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

