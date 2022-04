100 ans de Radiodiffusion française Auditorium – espace Saint Benoît Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Pierre-en-Auge

100 ans de Radiodiffusion française Auditorium – espace Saint Benoît, 21 mai 2022, Saint-Pierre-en-Auge. 100 ans de Radiodiffusion française

du samedi 21 mai au lundi 23 mai à Auditorium – espace Saint Benoît Visite libre

Importante exposition de postes de radio anciens Auditorium – espace Saint Benoît rue Saint benoît 14170 Saint-Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:00:00;2022-05-21T13:30:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T12:00:00;2022-05-22T13:30:00 2022-05-22T17:00:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T12:00:00;2022-05-23T13:30:00 2022-05-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Pierre-en-Auge Autres Lieu Auditorium - espace Saint Benoît Adresse rue Saint benoît 14170 Saint-Pierre en Auge Ville Saint-Pierre-en-Auge lieuville Auditorium - espace Saint Benoît Saint-Pierre-en-Auge Departement Calvados

Auditorium - espace Saint Benoît Saint-Pierre-en-Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-en-auge/

100 ans de Radiodiffusion française Auditorium – espace Saint Benoît 2022-05-21 was last modified: by 100 ans de Radiodiffusion française Auditorium – espace Saint Benoît Auditorium - espace Saint Benoît 21 mai 2022 Auditorium - espace Saint Benoît Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-en-Auge Calvados