100 ans de l’autorail Crochat Pithiviers, 4 juin 2022, Pithiviers.

100 ans de l’autorail Crochat Pithiviers

2022-06-04 – 2022-06-06

Pithiviers 45300

Festival vapeur et nombreuses animations seront organisés pour célébrer les 100 ans de l’autorail Crochat de 1922.

Clin d’œil au 130 ans de l’ouverture de la ligne Tramway de Pithiviers à Toury.

Ouverture du musée de 9h30 à 19h.

Départ des trains à 10h, 11h et 12h puis toutes les 40 minutes de 13h à 17h40 ( 13h40, 14h20, 15h, 15h40, 16h20, 17h et 17h40 ).

Il y’aura également un trains de nuit le samedi soir avec la possibilité de repas sur place en supplément, le départ du train se fera à 20h.

Une exposition de modélisme se tiendra au cœur du musée avec quelques surprises.

L’aller-retour durera 1h avec la possibilité de faire les visites avant ou après le trajet.

+33 2 38 30 48 26 https://amtp.train-tickets.fr/

Musée des Transports

Pithiviers

dernière mise à jour : 2022-06-04 par