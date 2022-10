100 ans de la SEP Sainte-Ouenne, 13 mai 2023, Sainte-Ouenne.

100 ans de la SEP

Sainte-Ouenne Deux-Svres

2023-05-13 – 2023-05-14

Sainte-Ouenne

Deux-Svres

La SEP se met en ordre de marche pour fêter ses 100 ans.

100 ans que la Société d’Education populaire de Ste-Ouenne anime la vie de la commune. Le souvenir des journées des vieux métiers et des vieux outils.

On retrouvera des animations autour du four à pain, de la forge, d’une noce villageoise, des expositions, de l’artisanat. La SEP invite les nostalgiques et nouveaux habitants à la rejoindre pour ce moment festif.

