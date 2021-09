Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux 100 ans de Georges Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

100 ans de Georges Saint-Quay-Portrieux, 13 septembre 2021, Saint-Quay-Portrieux. 100 ans de Georges 2021-09-13 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 Centre des Congrès Boulevard du Général de Gaulle

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Saint-Quay-Portrieux Pour fêter les 100 ans de Georges Brassens, retrouvez l’exposition “100 ans de Georges” au Centre des Congrès. D’abord présentée à Lézardrieux à Maison de la Mer, elle présente la vie et l’œuvre de l’artiste. +33 2 96 70 40 64 http://www.saintquayportrieux.com/ Pour fêter les 100 ans de Georges Brassens, retrouvez l’exposition “100 ans de Georges” au Centre des Congrès. D’abord présentée à Lézardrieux à Maison de la Mer, elle présente la vie et l’œuvre de l’artiste. dernière mise à jour : 2021-09-10 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme

Centre des Congrès Boulevard du Général de Gaulle