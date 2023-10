CAFE LIVRE 100 allée Raimond-Roger Trencavel Loupian, 21 octobre 2023, Loupian.

Loupian,Hérault

Venez échanger sur vos lectures, partager vos coups de coeur, découvrir de nouveaux romans, ou, simplement écouter autour d’un petit café..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 12:00:00. .

100 allée Raimond-Roger Trencavel

Loupian 34140 Hérault Occitanie



Come and talk about your reading, share your favorites, discover new novels, or simply listen over a cup of coffee.

Venga y hable de lo que está leyendo, comparta sus favoritos, descubra nuevas novelas o simplemente escuche mientras toma una taza de café.

Tauschen Sie sich über Ihre Lektüre aus, teilen Sie Ihre Favoriten mit, entdecken Sie neue Romane oder hören Sie einfach bei einem kleinen Kaffee zu.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE