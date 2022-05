100% Afro – Afropolis Tribe, 2 juillet 2022, .

100% Afro – Afropolis Tribe

2022-07-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-03

Afropolis Tribe

Abuja, Barcelone, Dakar, Denver, Gainesville, Johannesburg, Kaduna, Lagos, La Nouvelle-Orléans, Londres, Los Angeles, New York, Pantin, Rio de Janeiro, Saint-Ouen, Yaoundé… Marseille



Le Festival s’associe au chorégraphe Qudus Onikeku pour un événement international qui connectera toute une jeune génération autour de l’afro-dance, en live et en ligne. Danses de rue ou de club, danses urbaines ou traditionnelles, coupé-décalé, n’dombolo ou naija fusion, amapiano, jazzé ou azonto… se donnent rendez-vous à Marseille et y recomposent de nouvelles communautés éphémères !



Rassemblant les danses les plus variées d’Afrique contemporaine et des diasporas, l’afro-dance est pratiquée par une très large communauté de danseur.se.s sur le continent africain et dans le monde et bénéficie d’une formidable viralité sur le Net. 100% Afro réunira au Festival de Marseille quelques-un.e.s de ses meilleur.e.s représentant.e.s qui exploreront de nouvelles façons de travailler pour générer des synergies créatives entre l’Afrique et la jeunesse du monde entier. Au programme, des rencontres et ateliers avec des danseur.se.s marseillais.es, amateur.ice.s (ou étudiant.e.s en école de danse), des restitutions et une création collective finale. Une plateforme, Afropolis.org, permettra de suivre en ligne et en live l’événement à Marseille et d’engager une réflexion sur les usages des nouvelles technologies et alternatives aux réseaux sociaux dominants. Un projet innovant impulsé par le chorégraphe nigérian Qudus Onikeku, fondateur à Lagos de The People Center, structure pilier et unique dans son pays avec laquelle il a lancé danceGathering, genèse d’Afropolis.



Coproduction Festival de Marseille

100% Afro à Marseille reçoit le soutien de l’Onda dans le cadre du programme Écran vivant.

Le Festival s’associe au chorégraphe Qudus Onikeku pour un événement international qui connectera toute une jeune génération autour de l’afro-dance, en live et en ligne. Rendez-vous à La Friche Belle de Mai les 2 et 3 juillet.

