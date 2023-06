Périgord Escapades 10 rue Xavier Vial Sarlat-la-Canéda, 30 juin 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Laissez-vous guider, à la journée ou à la demi-journée, au cœur du Périgord Noir sur des circuits découverte sur mesure, en pleine nature, sur les traces d’un patrimoine historique et préhistorique exceptionnel !

Je vous accompagne, dans trois balades hors du commun, au centre du triangle magique des vallées des Beunes et de la Vézère, entre Sarlat,Les Eyzies et Montignac, à la recherche du Périgord caché, à travers des sites uniques

Composez également votre périple en choisissant vous-même vos escapades.

Groupe limité de 2 à 7 personnes..

10 rue Xavier Vial

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hi everyone ! Welcome in Black Périgord !

Let me guide you through the wonders you’ll find in Les Eyzies, Lascaux, Rouffignac caves and along the Dordogne River with its so amazing and lovely middle-ages villages an castles like Beynac, Domme, and so much more…

Philippe, your Sarlat born guide, will take you a full-day private tours, he will be at your disposal for any particular requests.

