Apolline Colas en dédicace 10 Rue Saint-Yves Guingamp, samedi 27 janvier 2024.

Guingamp Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 16:00:00

fin : 2024-01-27

Nous avons le plaisir de recevoir la jeune Apolline Colas pour son ouvrage paru aux éditions Blacklephant : Garde les étoiles dans tes yeux. Des premiers signes de douleur jusqu’à la réalisation d’un rêve, ce livret retrace les différentes étapes auxquelles peuvent être confrontés les enfants malades et leur entourage. Le ton est plein de joie de vivre et d’humour, pour positiver cette expérience et parler de choses graves avec légèreté ! Avec générosité, Apolline donne des astuces aux enfants et à leurs familles pour faire face à la maladie

10 Rue Saint-Yves Librairie Mots & Images

Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne



