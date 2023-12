Journée ateliers de Rouen Japon 10 Rue Saint-Julien Rouen, 1 décembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Réservez votre dimanche 10 décembre pour une journée ateliers et prestations autour du Japon !

Au programme :

Préparer son voyage au Japon,

Calligraphie

Origami

Écrire son nom en japonais

Koto (instrument de musique japonais)

Cuisine

Évènement qui comporte des activités gratuites et d’autres payantes

Nous espérons vous voir nombreux. Les places étant limitées, n’oubliez pas de vous inscrire dès que possible !

Le planning ainsi que le tarif des différents ateliers vous seront communiqués bientôt. Pour nos chers adhérents, des tarifs préférentiels seront mis en place.

Date : 10 décembre 2023

Horaires : 11h00 à 17h00

Lieu : Maison Saint-Sever, 10-12 rue Saint-Julien, 76100 Rouen

Évènement ouvert à tous, sur inscription en ligne, dans la limite des places disponibles.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

10 Rue Saint-Julien

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



Reserve your Sunday, December 10, for a day of Japanese workshops and performances!

On the program:

Preparing your trip to Japan,

Calligraphy

Origami

Writing your name in Japanese

Koto (Japanese musical instrument)

Cooking

Event with free and paying activities

We hope to see many of you there. Places are limited, so register as soon as possible!

The schedule and fees for the various workshops will be announced shortly. Preferential rates will be available for our valued members.

Date: December 10, 2023

Times: 11:00 a.m. to 5:00 p.m

Location: Maison Saint-Sever, 10-12 rue Saint-Julien, 76100 Rouen

Event open to all, online registration required, subject to availability

Reserve su plaza el domingo 10 de diciembre para asistir a una jornada de talleres y actuaciones japonesas

En el programa:

Prepare su viaje a Japón,

Caligrafía

Origami

Escribir su nombre en japonés

Koto (instrumento musical japonés)

Cocina

Evento con actividades gratuitas y de pago

Esperamos veros a muchos de vosotros. Las plazas son limitadas, así que no olvides inscribirte cuanto antes

El programa y los precios de los distintos talleres se anunciarán en breve. Nuestros apreciados socios podrán beneficiarse de tarifas preferentes.

Fecha: 10 de diciembre de 2023

Horario: de 11.00 a 17.00 horas

Lugar: Maison Saint-Sever, 10-12 rue Saint-Julien, 76100 Rouen

Este acto está abierto a todos, sujeto a inscripción en línea y disponibilidad de espacio

Reservieren Sie sich Sonntag, den 10. Dezember, für einen Tag voller Workshops und Leistungen rund um Japan!

Auf dem Programm stehen:

Vorbereitung auf eine Reise nach Japan,

Kalligraphie

Origami

Seinen Namen auf Japanisch schreiben

Koto (japanisches Musikinstrument)

Kochen

Veranstaltung mit kostenlosen und kostenpflichtigen Aktivitäten

Wir hoffen, Sie zahlreich begrüßen zu können. Da die Plätze begrenzt sind, sollten Sie sich so schnell wie möglich anmelden!

Der Zeitplan und die Preise für die verschiedenen Workshops werden Ihnen bald mitgeteilt. Für unsere Mitglieder gibt es Sonderpreise.

Datum: 10. Dezember 2023

Unterrichtszeit: 11.00 bis 17.00 Uhr

Ort: Maison Saint-Sever, 10-12 rue Saint-Julien, 76100 Rouen

Veranstaltung für alle offen, Online-Anmeldung erforderlich, solange Plätze verfügbar sind

Mise à jour le 2023-11-28 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES