« Les mots stom sel » s’expose à la Maison Saint Sever 10 Rue Saint-Julien Rouen, 15 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

« Les mots stom sel »

exposition restitution à la Maison Saint-Sever de Rouen

du 15 novembre au 2 décembre 2023

Vernissage

Mercredi 15 novembre 2023 à partir de 18h

En présence de Marianne Mispelaëre

La Maison des arts + artothèque est heureuse de programmer à la Maison Saint-Sever la restitution du projet « Les mots stom sel » de l’artiste Marianne Mispelaëre, mené en juin 2022, avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) de Rouen, auprès de personnes condamnées à effectuer un travail d’intérêt général. Ce projet s’est inscrit dans le cadre du dispositif Culture / Justice.

En juin 2022, Marianne Mispelaëre à imaginé un projet en partant d’une typographie réalisée en 2018, « MANTRA » et déployée en série pendant le confinement, dont une des pièces a été acquise par l’artothèque de Grand Quevilly. Durant cet atelier, Christophe, Decebadie, Dilan, Manon, Mariammou, Maude et Mohamed ont été invités·ées à questionner le langage, les différents alphabets, les formes de langage dans l’espace public puis à inventer leur propre typographie.

A l’issue de cet atelier, qui s’est déroulé sur plusieurs jours, des slogans ont été rédigés et des affiches ont été réalisées à partir de ces nouvelles formes, pour être ensuite exposées dans l’espace public en vue notamment de redonner corps à des paroles et mots souvent invisibilisés. Les réalisations issues de cette action ont été présentées dans un premier temps dans l’espace public en août puis en décembre de la même année. Un grand bravo à Christophe, Decebadie, Dilan, Manon, Mariammou, Maude et Mohamed pour leur participation.

L’exposition est ainsi l’occasion de venir découvrir les affiches réalisées dans le cadre de cet atelier, mais aussi les dessins préparatoires et les matrices issues réalisées par les participants·es avec l’accueil généreux du FabLab du CESI à Saint-Etienne du Rouvray.

+ d’infos

__

Maison Saint-Sever

10-12 rue Saint-Julien

76100 Rouen

t. 02 32 81 50 20

Entrée libre du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Vendredi 2023-11-15 09:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

10 Rue Saint-Julien

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



« Les mots stom sel

exhibition at Maison Saint-Sever, Rouen

from November 15 to December 2, 2023

Opening

Wednesday, November 15, 2023 from 6pm

In the presence of Marianne Mispelaëre

The Maison des arts + artothèque is pleased to program at the Maison Saint-Sever the restitution of artist Marianne Mispelaëre’s « Les mots stom sel » project, carried out in June 2022 with the Rouen SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), with people sentenced to community service. The project is part of the Culture / Justice program.

In June 2022, Marianne Mispelaëre imagined a project based on a typography created in 2018, « MANTRA », and deployed in series during the confinement, one of the pieces of which was acquired by the Grand Quevilly artothèque. During the workshop, Christophe, Decebadie, Dilan, Manon, Mariammou, Maude and Mohamed were invited to question language, different alphabets and forms of language in the public space, and then to invent their own typography.

At the end of the workshop, which lasted several days, slogans were drafted and posters were produced using these new forms, to be exhibited in the public space with the aim of giving substance to words that are often invisible. The resulting works were first presented in the public space in August, then in December of the same year. Congratulations to Christophe, Decebadie, Dilan, Manon, Mariammou, Maude and Mohamed for their participation.

The exhibition is an opportunity to discover the posters created during the workshop, as well as the preparatory drawings and matrices produced by the participants with the generous support of the CESI FabLab in Saint-Etienne du Rouvray.

+ More info

__

Maison Saint-Sever

10-12 rue Saint-Julien

76100 Rouen

t. 02 32 81 50 20

Free admission Monday to Friday, 9am to 5pm

« Les mots stom sel

exposición en la Maison Saint-Sever de Ruán

del 15 de noviembre al 2 de diciembre de 2023

Inauguración

Miércoles 15 de noviembre de 2023 a partir de las 18.00 horas

En presencia de Marianne Mispelaëre

La Maison des arts + artothèque se complace en organizar en la Maison Saint-Sever la presentación del proyecto « Les mots stom sel » de la artista Marianne Mispelaëre, realizado en junio de 2022 con el SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) de Rouen, en el que participan personas condenadas a trabajos de interés general. El proyecto forma parte del programa Cultura y Justicia.

En junio de 2022, Marianne Mispelaëre ideó un proyecto basado en una tipografía creada en 2018, « MANTRA », y desplegada en serie durante el internamiento, una de cuyas piezas fue adquirida por la biblioteca de arte Grand Quevilly. Durante el taller, Christophe, Decebadie, Dilan, Manon, Mariammou, Maude y Mohamed fueron invitados a cuestionar el lenguaje, los diferentes alfabetos y las formas del lenguaje en el espacio público, y luego a inventar su propia tipografía.

Al final del taller, que duró varios días, se redactaron eslóganes y se produjeron carteles utilizando estas nuevas formas, para exponerlos en el espacio público con el fin de dar contenido a palabras que a menudo son invisibles. Las obras resultantes se expusieron por primera vez en el espacio público en agosto y luego en diciembre del mismo año. Muchas felicidades a Christophe, Decebadie, Dilan, Manon, Mariammou, Maude y Mohamed por su participación.

La exposición es también la ocasión de descubrir los carteles realizados durante el taller, así como los dibujos preparatorios y las matrices realizados por los participantes con el generoso apoyo del FabLab del CESI de Saint-Etienne du Rouvray.

+ Más información

__

Casa Saint-Sever

10-12 rue Saint-Julien

76100 Rouen

t. 02 32 81 50 20

Entrada gratuita de lunes a viernes, de 9.00 a 17.00 h

« Les mots stom sel »

ausstellung Rückgabe im Maison Saint-Sever in Rouen

vom 15. November bis zum 2. Dezember 2023

Vernissage

Mittwoch, 15. November 2023 ab 18 Uhr

In Anwesenheit von Marianne Mispelaëre

Das Maison des arts + artothèque freut sich, im Maison Saint-Sever die Rückgabe des Projekts « Les mots stom sel » der Künstlerin Marianne Mispelaëre zu organisieren, das im Juni 2022 in Zusammenarbeit mit dem SPIP (Service Pénitentiaire d?Insertion et de Probation) von Rouen mit Personen durchgeführt wurde, die zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt wurden. Das Projekt wurde im Rahmen des Programms Kultur und Justiz durchgeführt.

Im Juni 2022 stellte sich Marianne Mispelaëre ein Projekt vor, das von einer 2018 erstellten Typografie « MANTRA » ausging, die während des Einschlusses in Serie entfaltet wurde und von der ein Stück von der Artothek in Grand Quevilly erworben wurde. Während des Workshops wurden Christophe, Decebadie, Dilan, Manon, Mariammou, Maude und Mohamed eingeladen, die Sprache, die verschiedenen Alphabete und Sprachformen im öffentlichen Raum zu hinterfragen und dann ihre eigene Typografie zu erfinden.

Am Ende des mehrtägigen Workshops wurden Slogans verfasst und Plakate mit diesen neuen Formen erstellt, die dann im öffentlichen Raum ausgestellt wurden, um den oft unsichtbaren Wörtern und Worten wieder einen Körper zu verleihen. Die Ergebnisse dieser Aktion wurden zunächst im August und dann im Dezember desselben Jahres im öffentlichen Raum präsentiert. Ein großes Lob an Christophe, Decebadie, Dilan, Manon, Mariammou, Maude und Mohamed für ihre Teilnahme.

Die Ausstellung bietet die Gelegenheit, die im Rahmen des Workshops entstandenen Plakate, aber auch die vorbereitenden Zeichnungen und Matrizen, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dank der großzügigen Unterstützung des FabLab des CESI in Saint-Etienne du Rouvray angefertigt wurden, zu besichtigen.

+ Weitere Informationen

__

Maison Saint-Sever

10-12 rue Saint-Julien

76100 Rouen

t. 02 32 81 50 20

Freier Eintritt montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-21 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES