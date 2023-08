Atelier tressage de plantes sauvages… 10 rue Saint-Goerges Saint-Lô, 3 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 3 novembre prochain à 14h au « Lieux-dix » (pavillon des énergies) à Saint-Lô pour participer à l’atelier « tressage de plantes sauvages ».

Venez découvrir la vannerie et réaliser une mangeoire à oiseau à partir de plantes sauvages tressées en compagnie du Jardin au P’tit soin.

Atelier gratuit – Pensez à réserver

À partir de 5 ans.

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 15:00:00. .

10 rue Saint-Goerges Lieux-dix

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on November 3 at 2pm at « Lieux-dix » (Pavillon des Energies) in Saint-Lô for a « wild plant weaving » workshop.

Come and discover basketry and make a bird feeder from woven wild plants in the company of Jardin au P’tit soin.

Free workshop – Don’t forget to book

Ages 5 and up

Únase a nosotros el 3 de noviembre a las 14.00 horas en el « Lieux-dix » (pabellón de la energía) de Saint-Lô para asistir a un taller sobre « tejido de plantas silvestres ».

Venga a descubrir la cestería y a fabricar un comedero para pájaros con plantas silvestres tejidas en compañía de Jardin au P’tit soin.

Taller gratuito – No olvide reservar

A partir de 5 años

Wir treffen uns am 3. November um 14 Uhr im « Lieux-dix » (Pavillon der Energien) in Saint-Lô, um am Workshop « Flechten von Wildpflanzen » teilzunehmen.

Entdecken Sie die Korbflechterei und stellen Sie in Begleitung des « Jardin au P’tit soin » eine Vogeltränke aus geflochtenen Wildpflanzen her.

Kostenloser Workshop – Denken Sie an eine Reservierung

Ab 5 Jahren

