Fabrication de produits d’entretien 100% naturels 10 rue Saint-Goerges Saint-Lô, 25 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 25 octobre prochain à 14h au « Lieux-dix » (pavillon des énergies) à Saint-Lô pour participer à un atelier de fabrication de produits d’entretien 100% naturels.

Pensez à apporter des contenants vides (bocaux, petites bouteilles…) pour pouvoir le transporter.

Atelier gratuit – Pensez à réserver

À partir de 7 ans.

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 15:30:00. .

10 rue Saint-Goerges Lieux-dix

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 25 at 2pm at « Lieux-dix » (pavillon des énergies) in Saint-Lô for a workshop on making 100% natural cleaning products.

Remember to bring empty containers (jars, small bottles, etc.) for transport.

Free workshop – Don’t forget to book

From 7 years old

Únase a nosotros el 25 de octubre a las 14.00 horas en el « Lieux-dix » (pabellón de la energía) de Saint-Lô para asistir a un taller sobre fabricación de productos de limpieza 100% naturales.

No olvide traer envases vacíos (tarros, botellas pequeñas, etc.) para transportarlos.

Taller gratuito – No olvide reservar

A partir de 7 años

Treffen Sie sich am 25. Oktober um 14 Uhr im « Lieux-dix » (Pavillon der Energien) in Saint-Lô, um an einem Workshop zur Herstellung von 100% natürlichen Reinigungsmitteln teilzunehmen.

Denken Sie daran, leere Behälter (Gläser, kleine Flaschen…) mitzubringen, um ihn transportieren zu können.

Kostenloser Workshop – Denken Sie an eine Reservierung

Ab 7 Jahren

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche