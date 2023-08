Nourrir les oiseaux en hiver 10 rue Saint-Georges Saint-Lô, 13 décembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 13 décembre prochain à 14h au « Lieu-dix » (pavillon des énergies) à Saint-Lô pour participer à l’atelier « Nourrir les oiseaux en hiver ».

Venez fabriquer une mangeoire pour les oiseaux du jardin à partir de pommes de pins et de graines.

Atelier gratuit – Pensez à réserver.

À partir de 4 ans..

2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-13 15:00:00. .

10 rue Saint-Georges Le Lieu-dix

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on December 13 at 2pm at « Lieux-dix » (Pavillon des Energies) in Saint-Lô for a workshop on « Feeding birds in winter ».

Come and make a bird feeder from pine cones and seeds.

Free workshop – Don’t forget to book

From 4 years old

Únase a nosotros el 13 de diciembre a las 14.00 horas en el « Lieu-dix » (pabellón de la energía) de Saint-Lô para el taller « Alimentar a los pájaros en invierno ».

Ven a hacer un comedero para los pájaros de tu jardín con piñas y semillas.

Taller gratuito, previa reserva.

Para niños a partir de 4 años.

Wir treffen uns am 13. Dezember um 14 Uhr im « Lieu-dix » (Pavillon der Energien) in Saint-Lô, um an dem Workshop « Vögel im Winter füttern » teilzunehmen.

Kommen Sie und bauen Sie aus Tannenzapfen und Samen ein Futterhäuschen für die Vögel im Garten.

Kostenloser Workshop – Denken Sie an eine Reservierung.

Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche