Brunch spectacle 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô, 19 novembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 19 novembre prochain au « Lieu dix » à Saint-Lô pour l’assemblée générale des Saltimbrés à 11h.

Le déroulée de la journée :

> 12h00 : Brunch préparé par l’équipe des Saltimbrés et son amour de la bonne cuisine, le tout accompagné par Manu au piano.

> 14h30 Cabaret d’improvisation par Les Zimproloco

> 15h30 Oliver Palmer présente Formidable !

« Formidable » est un spectacle tout public, éducatif et interactif sur un thème unique, l’Histoire de la Jonglerie. A l’aide d’affiches et d’anecdotes, Olivier Palmer fait revivre les égyptiennes, les saltimbanques ou encore les gentlemen jongleurs, en reprenant des figures oubliées mais toujours impressionnantes.

Et également, toute la journée, l’exposition « Jonglerie et Jonglage » au gymnase mais aussi du 6 au 24 novembre dans l’espace de coworking du Lieu-Dix..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

10 Rue Saint-Georges

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Rendezvous on November 19 at « Lieu dix » in Saint-Lô for the Saltimbrés general meeting at 11am.

Course of the day:

> 12:00 pm: Brunch prepared by the Saltimbrés team and their love of good food, accompanied by Manu on piano.

> 2:30 pm: Improvisation cabaret by Les Zimproloco

> 15:30 Oliver Palmer presents Formidable!

« Formidable » is an educational, interactive show for all ages on a unique theme: the history of juggling. With the help of posters and anecdotes, Olivier Palmer brings back to life the Egyptian jugglers, the acrobats and the gentlemen jugglers, reviving forgotten but still impressive tricks.

And also, all day long, the « Jonglerie et Jonglage » exhibition in the gymnasium, and from November 6 to 24 in the Lieu-Dix coworking space.

Cita el 19 de noviembre en el « Lieu dix » de Saint-Lô para la asamblea general de Saltimbrés a las 11h.

Actos del día:

> 12.00: Brunch preparado por el equipo de Saltimbrés y su amor por la buena mesa, acompañado por Manu al piano.

> 14.30 h: Cabaret de improvisación a cargo de Les Zimproloco

> 15.30 h: Oliver Palmer presenta ¡Formidable!

« Formidable » es un espectáculo para todas las edades, educativo e interactivo sobre un tema único, la Historia de los Malabares. Con la ayuda de carteles y anécdotas, Olivier Palmer revive a los malabaristas egipcios, los acróbatas y los caballeros malabaristas, reviviendo trucos olvidados pero todavía impresionantes.

Y durante todo el día, la exposición « Jonglerie et Jonglage » en el gimnasio y del 6 al 24 de noviembre en el espacio de coworking Lieu-Dix.

Wir treffen uns am 19. November im « Lieu dix » in Saint-Lô zur Generalversammlung der Saltimbrés um 11 Uhr.

Der Ablauf des Tages :

> 12.00 Uhr: Brunch, zubereitet vom Team der Saltimbrés und seiner Liebe zur guten Küche, begleitet von Manu am Klavier.

> 14.30 Uhr: Improvisationskabarett von Les Zimproloco

> 15.30 Uhr Oliver Palmer präsentiert Formidable!

« Formidable » ist eine lehrreiche und interaktive Show für alle Zuschauer zu einem einzigartigen Thema, der Geschichte des Jonglierens. Anhand von Plakaten und Anekdoten lässt Oliver Palmer die Ägypterinnen, die Gaukler oder auch die Gentleman-Jongleure wieder aufleben, indem er vergessene, aber immer noch beeindruckende Figuren wieder aufleben lässt.

Und außerdem den ganzen Tag über die Ausstellung « Jonglieren und Jonglieren » in der Sporthalle, aber auch vom 6. bis zum 24. November im Coworking Space des Lieu-Dix.

Mise à jour le 2023-11-08 par Attitude Manche