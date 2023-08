Même pas peur ! 10 rue Saint-Georges Saint-Lô, 31 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 31 octobre prochain à 14h au « Lieu-dix » (pavillon des énergies) à Saint-Lô pour participer à l’atelier « Même pas peur ! ».

Vous n’aimez pas les petites bêtes qui grimpent, qui se faufilent et qui virevoltent ? Alors cet atelier est fait pour vous ! Venez découvrir et comprendre leur monde en compagnie du CIEC (Centre d’initiation à l’éco-citoyenneté).

Atelier gratuit – Pensez à réserver.

À partir de 4 ans..

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 15:30:00. .

10 rue Saint-Georges Le Lieu-dix

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 31 at 2pm at « Lieux-dix » (Pavillon des Energies) in Saint-Lô for the « Même pas peur!

Don’t you just love climbing, slithering and twirling little creatures? Then this workshop is for you! Come and discover and understand their world in the company of CIEC (Centre d’initiation à l’éco-citoyenneté).

Free workshop – please reserve

Ages 4 and up

¡Únase a nosotros el 31 de octubre a las 14.00 horas en el « Lieu-dix » (pabellón de la energía) de Saint-Lô para la conferencia « Même pas peur !

¿No le encantan las pequeñas criaturas que trepan, se deslizan y giran? Entonces, ¡este taller es para ti! Ven a descubrir y comprender su mundo en compañía del CIEC (Centre d’initiation à l’éco-citoyenneté).

Taller gratuito, previa reserva.

Para niños a partir de 4 años.

Treffen Sie sich am 31. Oktober um 14 Uhr im « Lieu-dix » (Pavillon der Energien) in Saint-Lô, um an dem Workshop « Même pas peur!

Sie mögen keine kleinen Tiere, die klettern, schleichen und schwirren? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie! Entdecken und verstehen Sie ihre Welt in Begleitung des CIEC (Centre d’initiation à l’éco-citoyenneté – Zentrum für die Einführung in die Öko-Bürgerschaft).

Kostenloser Workshop – Denken Sie an eine Reservierung.

Ab 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche