Rendez-vous au potager 10 rue Saint-Georges Saint-Lô, 18 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 18 octobre prochain à 14h au « Lieu-dix » (pavillon des énergies) à Saint-Lô pour participer à l’atelier « Rendez-vous au potager ».

Venez préparer le potager du Lieu-dix ou participer à la récolte de pommes au jardin.

Atelier gratuit – Pensez à réserver .

À partir de 5 ans..

2023-10-18 14:00:00 fin : 2023-10-18 16:00:00. .

10 rue Saint-Georges Le Lieu-dix

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 18 at 2pm at « Lieux-dix » (pavillon des énergies) in Saint-Lô for the « Rendez-vous au potager » workshop.

Come and prepare the vegetable garden at Lieux-dix, or help harvest apples in the garden.

Free workshop – Don’t forget to book

Ages 5 and up

Únase a nosotros el 18 de octubre a las 14.00 horas en el « Lieu-dix » (pabellón de la energía) de Saint-Lô para el taller « Rendez-vous au potager ».

Venga a preparar el huerto de Lieu-dix o ayude a cosechar manzanas en el jardín.

Taller gratuito – No olvide reservar.

Para niños a partir de 5 años.

Treffen Sie sich am 18. Oktober um 14 Uhr im « Lieu-dix » (Pavillon der Energien) in Saint-Lô, um am Workshop « Rendez-vous au potager » teilzunehmen.

Kommen Sie und bereiten Sie den Gemüsegarten des « Lieu-dix » vor oder helfen Sie bei der Apfelernte im Garten.

Kostenloser Workshop – Denken Sie an eine Reservierung .

Ab 5 Jahren.

