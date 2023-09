Festival (5R) Nouvelle’R 10 Rue Saint-Georges Saint-Lô, 1 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 1er octobre prochain au « Lieux-dix » (Pavillon des énergies) à Saint-Lô pour découvrir le Festival 5R (Refuser-Réduire-Réutiliser-Recycler-Rendre à la terre).

Les animations sont gratuites, ouvertes à toutes et à tous, en continu toute la journée.

Au programme :

SAINT-LÔ AGGLO :

– Basket tri > Envoyer les déchets dans les bonnes poubelles.

– Compostage > Une deuxième vie pour vos déchets , comment réaliser et utiliser son compost.

ENETERRE :

– Modelage Terre > Venez créer de petites structures et personnages en terre fibrée.

CIEC :

– Produits d’entretien et d’hygiène naturels > Confection de produits d’hygiène et d’entretien 100% naturels (gel douche, désinfectant…) – Pensez à amener vos contenants vides.

POINT FORT ENVIRONNEMENT

– Atelier de fabrication > Venez fabriquer un sac à partir de taies d’oreillers.

– Truc et astuces zéro déchet > Découvrez des alternatives aux déchets du quotidien.

CAFE REPARATION

– Atelier réparation > Amenez vos petits appareils électroménagers à réparer pour leur donner une seconde vie. L’équipe du Café Réparation est là pour vous aider.

PAVILLON DES ENERGIES

– Fusée à eau de pluie > Fabriquez votre propre fusée à eau de pluie avec des matériaux de récupération. Plusieurs décollages dans la journée.

L’ASSO V’LO

– Vélo smoothie > Plus besoin d’électricité, pédalez pour mixer votre smoothie !

– Parcours de maniabilité > Un parcours ludique pour pratiquer le vélo (pour petits et grands)

ANPER-TOS

– Vélo broyeur > Modelez vos objets à partir de plastiques recyclés récupérés sur les rives de la Vire.

D’ECO LIBERI

– Ma déco récup > Laissez parler votre créativité et intégrez la seconde main dans votre déco intérieure.

LES SALTIMBREES

– Le manège à six bicyclettes > Contre quelques coups de pédale, vous ferez tourner le manège pour votre plus grand plaisir.

– Fonds de peintures (gymnase) > C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures fresques; Participez à la réalisation d’une fresque collective à partir de vos vieux pots de peintures acryliques (pensez à les ramener).

LE MARCHÉ

> Le marché accueillera une dizaine d’artisans et artistes du réemploi, ou de créations en matières naturelles.

À L’ÉCOUTE

> Radio Cadillac : Un trio voix, percussions, ukulélé et contrebasse

> Spectacle, musical, conté et dansé : Contes du monde pour les petits et les grands enfants, rendez-vous à 15h au gymnase au Lieu-Dix.

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. .

10 Rue Saint-Georges

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on October 1 at the « Lieux-dix » (Pavillon des énergies) in Saint-Lô to discover the 5R Festival (Refuse-Reduce-Reuse-Recycle-Return to the Earth).

Activities are free, open to all, and will run continuously throughout the day.

On the program:

SAINT-LÔ AGGLO :

– Basket sorting > Putting waste in the right garbage cans.

– Composting > A second life for your waste, how to make and use compost.

ENETERRE :

– Modelage Terre > Come and create small structures and characters in fibrous clay.

CIEC :

– Natural cleaning and hygiene products > Make 100% natural cleaning and hygiene products (shower gel, disinfectant…) – Bring your empty containers.

POINT FORT ENVIRONNEMENT

– Bag-making workshop > Come and make a bag from pillowcases.

– Zero waste tips and tricks > Discover alternatives to everyday waste.

CAFE REPARATION

– Repair workshop > Bring your small household appliances to be repaired to give them a second life. The Café Réparation team is here to help.

ENERGY PAVILION

– Rainwater rocket > Build your own rainwater rocket using recycled materials. Several launches throughout the day.

ASSO V’LO

– Smoothie bike > No need for electricity, pedal to blend your smoothie!

– Handling course > A fun course for cycling (for young and old)

ANPER-TOS

– Vélo broyeur > Fashion your own objects from recycled plastics collected on the banks of the Vire.

D’ECO LIBERI

– Ma déco récup > Give free rein to your creativity and incorporate second-hand materials into your interior design.

THE SALTIMBREES

– The six-bike merry-go-round > For a few pedal strokes, you’ll get the merry-go-round spinning to your heart’s content.

– Fonds de peintures (gymnasium) > The best frescoes come from old pots. Join us in creating a collective fresco using your old acrylic paint pots (remember to bring them along).

THE MARKET

> The market will host a dozen artisans and artists working in the field of reuse and natural materials.

LISTENING

> Radio Cadillac: A trio of voice, percussion, ukulele and double bass

> Musical, storytelling and dance show: Tales from around the world for young and old alike, at 3pm in the Lieu-Dix gymnasium

Únase a nosotros el 1 de octubre en el « Lieux-dix » (Pabellón de las energías) de Saint-Lô para descubrir el Festival de las 5R (Rechazar-Reducir-Reutilizar-Reciclar-Devolver a la Tierra).

Los actos son gratuitos, abiertos a todos, y se desarrollarán ininterrumpidamente durante todo el día.

En el programa:

SAINT-LÔ AGGLO :

– Clasificación de cestos > Depositar la basura en los contenedores adecuados.

– Compostaje > Una segunda vida para sus residuos, cómo hacer y utilizar el compost.

ENETERRE :

– Modelado de arcilla > Venga a crear pequeñas estructuras y personajes con arcilla fibrosa.

CIEC :

– Productos de limpieza e higiene naturales > Elabora productos de limpieza e higiene 100% naturales (gel de ducha, desinfectante, etc.) – Recuerda traer tus envases vacíos.

LO MÁS DESTACADO EN MEDIO AMBIENTE

– Taller de confección de bolsas > Ven a confeccionar una bolsa con fundas de almohada.

– Trucos y consejos para basura cero > Descubre alternativas a los residuos cotidianos.

TALLER DE REPARACIÓN

– Taller de reparación > Traiga sus pequeños electrodomésticos para repararlos y darles una segunda vida. El equipo del Café Réparation está a su disposición.

PABELLÓN DE LA ENERGÍA

– Cohete de agua de lluvia > Fabrique su propio cohete de agua de lluvia con materiales reciclados. Varios lanzamientos durante el día.

ASSO V’LO

– Bicicleta batidora > Sin necesidad de electricidad, ¡pedalea para batir tu batido!

– Recorrido de manejo > Un divertido recorrido en bicicleta (para grandes y pequeños)

ANPER-TOS

– Vélo broyeur > Crea tus propios objetos con plásticos reciclados recogidos en las orillas del río Vire.

D’ECO LIBERI

– Ma déco récup > Dé rienda suelta a su creatividad e incorpore materiales de segunda mano a su interiorismo.

LOS SALTIMBREES

– El tiovivo de las seis bicicletas > A golpe de pedal, el tiovivo gira a sus anchas.

– Fonds de peintures (gimnasio) > Los mejores frescos salen de los botes viejos. Participe en un fresco colectivo utilizando sus viejos botes de pintura acrílica (acuérdese de traerlos).

EL MERCADO

> El mercado acogerá a una decena de artesanos y artistas que trabajan en el ámbito de la reutilización y los materiales naturales.

PARA ESCUCHAR

> Radio Cadillac: Trío de voz, percusión, ukelele y contrabajo

> Espectáculo musical, de cuentacuentos y danza: Cuentos del mundo para grandes y pequeños, a las 15h en el gimnasio Lieu-Dix

Treffen Sie sich am 1. Oktober im « Lieux-dix » (Pavillon der Energien) in Saint-Lô, um das 5R-Festival (Refuser-Réduire-Réutiliser-Recycler-Rendre à la terre) zu entdecken.

Die Animationen sind kostenlos, für alle offen und den ganzen Tag über durchgehend geöffnet.

Auf dem Programm stehen :

SAINT-LÔ AGGLO :

– Basketball tri > Abfälle in die richtigen Mülltonnen werfen.

– Kompostierung > Ein zweites Leben für Ihren Abfall, wie man seinen Kompost herstellt und verwendet.

ENETERRE :

– Modellieren mit Ton > Erstellen Sie kleine Strukturen und Figuren aus Faserton.

CIEC:

– Natürliche Pflege- und Hygieneprodukte > Herstellung von 100% natürlichen Pflege- und Hygieneprodukten (Duschgel, Desinfektionsmittel…) – Denken Sie daran, Ihre leeren Behälter mitzubringen.

UMWELTSCHWERPUNKT

– Herstellungsworkshop > Stellen Sie eine Tasche aus Kissenbezügen her.

– Tipps und Tricks für Null-Abfall > Entdecken Sie Alternativen zu den Abfällen des Alltags.

REPARATUR-CAFÉ

– Reparaturwerkstatt > Bringen Sie Ihre kleinen Haushaltsgeräte zur Reparatur mit, um ihnen ein zweites Leben zu geben. Das Team des Café Réparation hilft Ihnen dabei.

ENERGIEPAVILLON

– Regenwasserrakete > Bauen Sie Ihre eigene Regenwasserrakete aus wiederverwerteten Materialien. Mehrere Starts im Laufe des Tages.

ASSO V’LO

– Smoothie-Fahrrad > Sie brauchen keinen Strom mehr, treten Sie in die Pedale, um Ihren Smoothie zu mixen!

– Handling-Parcours > Ein spielerischer Parcours, um das Fahrradfahren zu üben (für Groß und Klein)

ANPER-TOS

– Vélo broyeur > Modellieren Sie Ihre Objekte aus recyceltem Kunststoff, der am Ufer der Vire gesammelt wurde.

D’ECO LIBERI

– Ma déco récup > Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und integrieren Sie Second Hand in Ihre Innendekoration.

DIE SALTIMBREES

– Das Karussell mit sechs Fahrrädern > Gegen ein paar Pedaltritte werden Sie das Karussell zu Ihrem Vergnügen drehen.

– Malgründe (Turnhalle) > In alten Töpfen werden die besten Fresken gemalt; nehmen Sie an einem gemeinsamen Fresko aus Ihren alten Acrylfarbtöpfen teil (denken Sie daran, sie mitzubringen).

DER MARKT

> Auf dem Markt werden etwa zehn Kunsthandwerker und Künstler vertreten sein, die sich mit der Wiederverwendung von Materialien oder der Herstellung von Kreationen aus natürlichen Materialien befassen.

ZUM HÖREN

> Radio Cadillac: Ein Trio aus Stimme, Perkussion, Ukulele und Kontrabass

> Schauspiel, musikalisch, erzählt und getanzt: Märchen aus aller Welt für kleine und große Kinder, Treffpunkt um 15 Uhr in der Turnhalle in Lieu-Dix

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche