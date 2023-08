Nuit de la chauve-souris 10 rue Saint-Georges Saint-Lô, 8 septembre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous le 8 septembre prochain à 19h30 au « Lieu-dix » (pavillon des énergies) à Saint-Lô pour découvrir les chauves-souris et leur mode de vie lors d’une animation avec le Groupe Mammalogique Normand.

Atelier gratuit – Pensez à réserver.

2023-09-08 19:30:00 fin : 2023-09-08 . .

10 rue Saint-Georges Le Lieu-dix

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



Join us on September 8 at 7.30pm at the « Lieux-dix » (Pavillon des Energies) in Saint-Lô to discover bats and their way of life during an animation with the Groupe Mammalogique Normand.

Free workshop – Don’t forget to book

Únase al Groupe Mammalogique Normand el 8 de septiembre a las 19.30 h en el « Lieu-dix » (pabellón de la energía) de Saint-Lô para saber más sobre los murciélagos y su modo de vida.

Taller gratuito, previa reserva

Treffen Sie sich am 8. September um 19.30 Uhr im « Lieu-dix » (Pavillon der Energien) in Saint-Lô, um bei einer Veranstaltung mit der Groupe Mammalogique Normand mehr über Fledermäuse und ihre Lebensweise zu erfahren.

Kostenloser Workshop – Denken Sie an eine Reservierung

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche