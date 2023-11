Concert de Duo Hasard et Unnamable Band 10 rue Saint André Colleville-Montgomery, 1 décembre 2023, Colleville-Montgomery.

Colleville-Montgomery,Calvados

Concert des groupes Duo Hasard et Unnamable Band au profit de l’association Handi’chiens.

Don libre..

2023-12-01 20:00:00 fin : 2023-12-01 22:00:00. .

10 rue Saint André Salle du caprice

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie



Concert by Duo Hasard and Unnamable Band in aid of the Handi?chiens association.

Free donation.

Concierto del Dúo Hasard y la Banda Innombrable a beneficio de la asociación Handi?chiens.

Donación gratuita.

Konzert der Gruppen Duo Hasard und Unnamable Band zugunsten des Vereins Handi?chiens.

Freie Spende.

