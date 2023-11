IL ÉTAIT UNE FOIS LA NATIVITÉ 10 Rue Raymond Poincaré Muzeray, 16 décembre 2023, Muzeray.

Muzeray,Meuse

Crèche vivante : il était une fois la nativité

Dans le cadre du 25ème anniversaire de l’association et du 800è de la

première crèche • Organisation : association BETHLEEM en partenariat avec

l’association les CHIEROTHAINS • PRIX D’ENTRÉE 6 € – DURÉE 55 MINUTES. Tout public

Samedi 2023-12-16 18:00:00 fin : 2023-12-17 . 6 EUR.

10 Rue Raymond Poincaré Eglise Saint-Firmin

Muzeray 55230 Meuse Grand Est



Living crib: once upon a time, the nativity scene

To mark the 25th anniversary of the association and the 800th anniversary of the

first nativity scene? Organization: BETHLEEM association in partnership with

association les CHIEROTHAINS ? ADMISSION 6 ? – DURATION 55 MINUTES

Cuna viviente: Érase una vez el belén

Con motivo del 25 aniversario de la asociación y del 800 aniversario del

primer belén Organización: asociación BETHLEEM en colaboración con

asociación les CHIEROTHAINS ? ADMISIÓN 6 ? – DURACIÓN 55 MINUTOS

Lebende Krippe: Es war einmal die Geburt Christi

Im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des Vereins und des 800

der ersten Krippe ? Organisation: Verein BETHLEEM in Partnerschaft mit

dem Verein les CHIEROTHAINS ? EINTRITTSPREIS 6 ? – DAUER 55 MINUTEN

