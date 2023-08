Journées européennes du patrimoine : viistez gratuitement un musée sur le monde rural 10 rue Principale Oltingue, 16 septembre 2023, Oltingue.

Oltingue,Haut-Rhin

Le musée se trouve dans une maison du XVIe siècle et a pour but d’évoquer le souvenir de la population rurale du Sundgau..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:00:00. 0 EUR.

10 rue Principale

Oltingue 68480 Haut-Rhin Grand Est



The museum is housed in a 16th century house and aims to evoke the memory of the rural population of the Sundgau.

El museo ocupa una casa del siglo XVI y pretende evocar la memoria de la población rural del Sundgau.

Das Museum befindet sich in einem Haus aus dem 16. Jahrhundert und soll die Erinnerung an die Landbevölkerung des Sundgaus wachrufen.

