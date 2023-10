Soirée Halloween à Houssay 10 Rue Principale Houssay, 31 octobre 2023, Houssay.

Houssay,Loir-et-Cher

Le lendemain c’est férié alors on fait la fête ….

Mardi 2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 . .

10 Rue Principale

Houssay 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The next day is a public holiday, so let’s celebrate?

El día siguiente es festivo, así que lo celebramos..

Der nächste Tag ist ein Feiertag, also wird gefeiert?

Mise à jour le 2023-10-23 par OT de Vendome – Territoires Vendomois