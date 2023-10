Initiation à la reconnaissance mycologique (Champignon) 10 rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains, 1 novembre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Initiation mycologique, venez apprendre à décrire et observer les champignons.

Réservez vos places au 06.24.75.30.27..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 11:00:00. EUR.

10 rue Pierre Loti Parking

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and learn how to describe and observe mushrooms.

Call 06.24.75.30.27 to reserve your place.

Venga y aprenda a describir y observar las setas.

Reserve su plaza llamando al 06.24.75.30.27.

Mykologische Einführung, lernen Sie, wie man Pilze beschreibt und beobachtet.

Reservieren Sie Ihre Plätze unter 06.24.75.30.27.

