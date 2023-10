Chasse aux trésors 10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains, 30 octobre 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

En forêt, utilisez vos pouvoirs d’observation, concentration et déduction pour résoudre les énigmes. Chasse aux trésors sur mesure en lien avec la nature et les animaux de la forêt.

Sur réservation, places limitées, accompagnants gratuits, enfants 6-12 ans.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 . EUR.

10 Rue Pierre Loti

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the forest, use your powers of observation, concentration and deduction to solve the riddles. Tailor-made treasure hunt linked to nature and forest animals.

By reservation only, places limited, accompanying adults free, children 6-12 years old

En el bosque, utiliza tus dotes de observación, concentración y deducción para resolver los enigmas. Una búsqueda del tesoro a medida relacionada con la naturaleza y los animales del bosque.

Con reserva previa, plazas limitadas, adultos acompañantes gratis, niños de 6 a 12 años

Benutze im Wald deine Beobachtungsgabe, Konzentration und Kombinationsgabe, um die Rätsel zu lösen. Maßgeschneiderte Schnitzeljagd in Verbindung mit der Natur und den Tieren des Waldes.

Mit Reservierung, begrenzte Plätze, Begleitpersonen kostenlos, Kinder 6-12 Jahre

Mise à jour le 2023-10-16 par OTI LAS