Balade sensible en forêt 10 Rue Pierre Loti Vieux-Boucau-les-Bains, 26 juillet 2023, Vieux-Boucau-les-Bains.

Vieux-Boucau-les-Bains,Landes

Venez prendre le temps de vous laisser transporter par vos sens et d’éveiller votre curiosité. Venez écouter, sentir, ressentir et toucher les éléments. Décrivez vos sensations en toute simplicité et ainsi porter un autre regard sur le monde qui nous entoure.

Sur réservation.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 12:00:00. EUR.

10 Rue Pierre Loti

Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and take the time to let your senses carry you away and awaken your curiosity. Come listen, smell, feel and touch the elements. Describe your sensations in all simplicity and thus take another look at the world that surrounds us.

On reservation

Ven y tómate tu tiempo para dejarte llevar por tus sentidos y despertar tu curiosidad. Ven a escuchar, oler, sentir y tocar los elementos. Describe tus sensaciones con toda sencillez y echa así una mirada diferente al mundo que nos rodea.

Con reserva previa

Nehmen Sie sich Zeit, um sich von Ihren Sinnen tragen zu lassen und Ihre Neugierde zu wecken. Kommen Sie und hören, riechen, fühlen und berühren Sie die Elemente. Beschreiben Sie Ihre Empfindungen in aller Einfachheit und werfen Sie so einen anderen Blick auf die Welt um uns herum.

Auf Reservierung

