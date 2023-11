Atelier Découverte des produits « Just » par Nini Brindilles 10 Rue Philippeaux Miramont-de-Guyenne, 18 novembre 2023, Miramont-de-Guyenne.

Miramont-de-Guyenne,Lot-et-Garonne

L’artisan fleuriste « Nini Brindilles » vous propose un atelier découverte des produits « Just ». Vous allez découvrir de précieuses informations sur la beauté et le bien-être dans une ambiance conviviale..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

10 Rue Philippeaux

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Artisan florist « Nini Brindilles » offers you a workshop to discover « Just » products. You’ll discover valuable information about beauty and well-being in a friendly atmosphere.

La florista artesana Nini Brindilles ofrece un taller para descubrir los productos « Just ». Descubrirá información valiosa sobre belleza y bienestar en un ambiente agradable.

Die Kunsthandwerkerin und Floristin « Nini Brindilles » bietet Ihnen einen Workshop zur Entdeckung der « Just »-Produkte an. Sie werden in einer freundlichen Atmosphäre wertvolle Informationen über Schönheit und Wohlbefinden entdecken.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT du Pays de Lauzun