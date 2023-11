BROCANTE – B’ROCK MUSICALE 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy, 3 décembre 2023, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’Association DARK SIDE PRODUCTION organise sa 2ème brocante musicale, salle Maringer, à Essey-les-Nancy. Au fil des stands, vous pourrez chiner vinyls, juke box, CD, DVD et autres cassettes mais également des livres, des vieux postes, des instruments, de la hi-fi et des peintures et objets dérivés, tous en lien avec la musique !

Buvette sur place

Quelques places d’exposants encore disponibles. Les tables (1.8m) sont fournies.

L’inscription est à 12 € la table (ou 6 € le mètre linéaire si vous avez vos tables).

Pour tout complément d’information : philoffloyd@gmail.com ou 06-13-53-22-25. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 17:00:00. 0 EUR.

10 rue Parmentier Salle Maringer

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The DARK SIDE PRODUCTION association is organizing its 2nd musical flea market, in the Salle Maringer, Essey-les-Nancy. Among the stalls you’ll find vinyls, juke boxes, CDs, DVDs and cassettes, as well as books, old radios, instruments, hi-fi, paintings and other music-related items!

Refreshment bar on site

A few exhibitor places still available. Tables (1.8m) are provided.

Registration is 12? per table (or 6? per linear meter if you have your own tables).

For further information: philoffloyd@gmail.com or 06-13-53-22-25

La asociación DARK SIDE PRODUCTION organiza su 2º mercadillo musical en la Salle Maringer de Essey-les-Nancy. Los puestos venderán vinilos, juke boxes, CD, DVD y casetes, así como libros, radios antiguas, instrumentos, equipos de alta fidelidad, cuadros y otros artículos relacionados con la música

Bar en el recinto

Todavía quedan algunas plazas de expositor. Se proporcionan mesas (1,8 m).

La inscripción cuesta 12 euros por mesa (o 6 euros por metro lineal si dispone de mesas propias).

Para más información: philoffloyd@gmail.com o 06-13-53-22-25

Der Verein DARK SIDE PRODUCTION organisiert seinen zweiten Musikflohmarkt im Maringer-Saal in Essey-les-Nancy. An den Ständen können Sie nach Vinyl, Jukeboxen, CDs, DVDs und Kassetten, aber auch nach Büchern, alten Geräten, Instrumenten, Hi-Fi, Gemälden und verwandten Objekten, die alle mit Musik zu tun haben, stöbern!

Getränke vor Ort

Einige Ausstellerplätze sind noch frei. Tische (1,8 m) werden bereitgestellt.

Die Anmeldegebühr beträgt 12 ? pro Tisch (oder 6 ? pro laufendem Meter, wenn Sie Ihre eigenen Tische haben).

Für weitere Informationen: philoffloyd@gmail.com oder 06-13-53-22-25

Mise à jour le 2023-11-10 par DESTINATION NANCY