CONCERT – ARMONIA 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy, 5 novembre 2023, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’orchestre Armonia a été fondé en 1994 et rassemble tous musiciens amateurs et passionnés, adultes ou jeunes, sans limite d’âge ni de niveau musical, qui désirent jouer, dans un répertoire classique, de jazz, de variétés et aussi de musiques de films. Fort d’une trentaine de membres, Armonia est placé sous la direction de Jean Martin, élève du Conservatoire dd Nancy en classe de direction, de chant lyrique et de tuba. Flûtes, clarinettes, hautbois, cors, tubas, trompettes, saxophones, percussions sont les principaux instruments de cette formation.. Tout public

Dimanche 2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-05 16:00:00. 0 EUR.

10 rue Parmentier Salle Maringer

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Armonia orchestra was founded in 1994 and brings together all amateur and enthusiastic musicians, adults or young people, with no age or musical level limit, who wish to play a classical, jazz, variety and film music repertoire. With some thirty members, Armonia is directed by Jean Martin, a student at the Conservatoire d?Nancy in conducting, opera singing and tuba. Flutes, clarinets, oboes, horns, tubas, trumpets, saxophones and percussion are the main instruments of this group.

La orquesta Armonia se fundó en 1994 y reúne a todos los músicos aficionados y entusiastas, adultos y jóvenes, de cualquier edad y nivel musical, que deseen interpretar un repertorio que abarca desde la música clásica hasta el jazz, las variedades y la música de cine. Con una treintena de miembros, Armonia está dirigida por Jean Martin, estudiante en el Conservatorio de Nancy de dirección de orquesta, canto lírico y tuba. Flautas, clarinetes, oboes, trompas, tubas, trompetas, saxofones y percusión son los principales instrumentos de este grupo.

Das Orchester Armonia wurde 1994 gegründet und vereint alle Amateurmusiker und leidenschaftlichen Musiker, Erwachsene und Jugendliche, ohne Altersgrenze oder musikalisches Niveau, die ein klassisches Repertoire, Jazz, Varieté und auch Filmmusik spielen möchten. Armonia hat etwa 30 Mitglieder und wird von Jean Martin geleitet, der am Conservatoire dd Nancy in den Klassen Dirigieren, Operngesang und Tuba studiert hat. Flöten, Klarinetten, Oboen, Hörner, Tuba, Trompeten, Saxophone und Schlagzeug sind die Hauptinstrumente dieser Formation.

