SPECTACLE – YZA Ô MASCULIN 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy, 4 novembre 2023, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

En partenariat avec la ville d’Essey-lès-Nancy, l’association Music’O Cœur vous donne rendez-vous le samedi 4 novembre, salle Maringer pour découvrir le nouveau spectacle de la chanteuse ascéenne Yza, « Ô Masculin », au profit de l’Unicef. Sur scène l’an dernier, lors du spectacle 100% féminin qu’elle avait présenté dans le cadre d’Octobre Rose, Yza l’avait promis : « Je reviendrai avec un répertoire dédié aux hommes ! » La chanteuse s’est mise au travail sans attendre et vous invite à voyager avec elle au fil du temps et des chansons à travers des morceaux choisis de grands hommes de la chanson française et internationale qui l’ont influencée. Charles Aznavour, Jacques Brel, Joe Dassin, Michel Polnareff, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine Florent Pagny, Pascal Obispo et Queen sont notamment au programme, entre bien d’autres ! En tout, ce sont 16 artistes auxquels Yza rendra hommage, sans oublier quelques surprises, faisant de ce nouveau spectacle un cocktail où se mêleront moments joyeux et festifs et intenses émotions. L’intégralité des recettes de ce spectacle seront reversées à l’Unicef. Music’O Cœur clôturera également ce soir-là sa collecte de jouets au profit de la Maison du Grémillon. Tout public

Samedi 2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 22:00:00. 5 EUR.

10 rue Parmentier Salle Maringer

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



In partnership with the town of Essey-lès-Nancy, the association Music?O C?ur invites you to the Salle Maringer on Saturday, November 4, to discover the new show by local singer Yza, « Ô Masculin », in aid of Unicef. On stage last year, during the 100% all-female show she presented as part of Pink October, Yza promised: « I’ll be back with a repertoire dedicated to men! » The singer got down to work straight away, and invites you to join her on a journey through time and song, with a selection of songs by the great men of French and international chanson who have influenced her. Charles Aznavour, Jacques Brel, Joe Dassin, Michel Polnareff, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine, Florent Pagny, Pascal Obispo and Queen are just some of the artists on the program! In all, Yza will be paying tribute to 16 artists, not forgetting a few surprises, making this new show a cocktail of joyful, festive moments and intense emotions. All proceeds from the show will be donated to Unicef. Music?O C?ur will also be closing its toy collection for the Maison du Grémillon that evening

En colaboración con la ciudad de Essey-lès-Nancy, la asociación Music?O C?ur le invita a la Salle Maringer el sábado 4 de noviembre para descubrir el nuevo espectáculo de la cantante de Assey Yza, « Ô Masculin », a beneficio de Unicef. El año pasado, durante el espectáculo exclusivamente femenino que presentó en el marco de la campaña Octubre Rosa, Yza prometió: « ¡Volveré con un repertorio dedicado a los hombres! La cantante se puso manos a la obra de inmediato, y le invita a acompañarla en un viaje a través del tiempo y de la canción, con una selección de temas de los grandes hombres de la música francesa e internacional que han influido en ella. Charles Aznavour, Jacques Brel, Joe Dassin, Michel Polnareff, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine, Florent Pagny, Pascal Obispo y Queen son algunos de los artistas que figuran en el programa En total, Yza rendirá homenaje a 16 artistas, sin olvidar algunas sorpresas, haciendo de este nuevo espectáculo un cóctel de momentos alegres, festivos y emociones intensas. Toda la recaudación del espectáculo se destinará a Unicef. Music?O C?ur también cerrará su recogida de juguetes en beneficio de la Maison du Grémillon

In Zusammenarbeit mit der Stadt Essey-lès-Nancy lädt Sie der Verein Music?O C?ur am Samstag, den 4. November, in den Saal Maringer ein, um die neue Show der Sängerin Yza aus Ascea, « Ô Masculin », zugunsten von Unicef zu sehen. Als Yza letztes Jahr im Rahmen des Rosa Oktobers auf der Bühne stand und eine 100%ige Frauenshow präsentierte, versprach sie: « Ich werde mit einem Repertoire zurückkehren, das den Männern gewidmet ist! » Die Sängerin hat sich sofort an die Arbeit gemacht und lädt Sie ein, mit ihr durch die Zeit und die Lieder zu reisen, indem sie ausgewählte Stücke von großen Männern des französischen und internationalen Chansons singt, die sie beeinflusst haben. Charles Aznavour, Jacques Brel, Joe Dassin, Michel Polnareff, Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine, Florent Pagny, Pascal Obispo und Queen stehen unter anderem auf dem Programm! Insgesamt sind es 16 Künstler, denen Yza Tribut zollt, ohne dabei einige Überraschungen zu vergessen, was aus dieser neuen Show einen Cocktail macht, in dem sich fröhliche und festliche Momente mit intensiven Emotionen vermischen. Alle Einnahmen aus dieser Show werden an Unicef gespendet. Music?O C?ur wird an diesem Abend auch die Spielzeugsammlung zugunsten des Maison du Grémillon abschließen

Mise à jour le 2023-09-21 par DESTINATION NANCY