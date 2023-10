CONCERT – GRANDS VOYAGEURS – JEUDI DE LA CULTURE 10 rue Parmentier Essey-lès-Nancy, 2 novembre 2023, Essey-lès-Nancy.

Essey-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Trio originaire de Nancy, Grands voyageurs nait en 2019. Le groupe sortira son tout premier EP intitulé « Demain » en février 2020. Après un début Pop Folk, le groupe décide d’évoluer vers un vers un style chanson française pop rock. Au cours de l’année 2022, c’est la sortie de leur premier album « Seul…et Pourtant » que le trio fait tourner sur toutes les scènes de la région.

https://www.youtube.com/watch?v=B9SXKao_-y8. Tout public

Jeudi 2023-11-02 20:00:00 fin : 2023-11-02 21:30:00. 0 EUR.

10 rue Parmentier Salle Maringer

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A trio from Nancy, France, Grands Voyageurs was born in 2019. The group will release its very first EP entitled « Demain » in February 2020. After a Pop Folk debut, the group decided to move towards a French Pop Rock style. The year 2022 saw the release of their first album, « Seul?et Pourtant », which the trio toured extensively throughout the region.

Un trío de Nancy, Grands Voyageurs nació en 2019. El grupo publicará su primer EP, titulado Demain, en febrero de 2020. Tras un debut pop-folk, el grupo decide orientarse hacia un estilo pop-rock francés. En 2022 publican su primer álbum, Seul?et Pourtant, con el que el trío recorre los escenarios de toda la región.

Das aus Nancy stammende Trio Grands voyageurs wird 2019 geboren. Die Band wird ihre allererste EP mit dem Titel « Demain » im Februar 2020 veröffentlichen. Nach einem Pop-Folk-Start beschließt die Band, sich zu einem französischen Chanson-Pop-Rock-Stil weiterzuentwickeln. Im Jahr 2022 erscheint ihr erstes Album « Seul?et Pourtant », mit dem sie auf allen Bühnen der Region auftreten.

Mise à jour le 2023-10-19 par DESTINATION NANCY