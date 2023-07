VIDE GRENIER 10 rue Notre Dame Mattaincourt, 3 septembre 2023, Mattaincourt.

Mattaincourt,Vosges

Vide Grenier :

parking salle polyvalente et rues voisines

Prix pour cinq mètres linéaires

Buvette et restauration sur place

Organisé par le Comité des Fêtes inscription auprès de Clémence.. Tout public

Dimanche 2023-09-03 08:00:00 fin : 2023-09-03 18:30:00. 0 EUR.

10 rue Notre Dame Salle Polyvalente

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est



Garage Sale :

salle polyvalente parking lot and neighbouring streets

Price for five linear metres

Refreshments and snacks on site

Organized by the Comité des Fêtes, registration with Clémence.

Venta de Garaje :

aparcamiento de la sala polivalente y calles adyacentes

Precio por cinco metros lineales

Refrescos y comida in situ

Organizado por el Comité des Fêtes, inscripción con Clémence.

Vide Grenier (Flohmarkt) :

parkplatz Mehrzweckhalle und angrenzende Straßen

Preis für fünf lineare Meter

Getränke und Speisen vor Ort

Organisiert vom Comité des Fêtes Anmeldung bei Clémence.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT MIRECOURT