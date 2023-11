Les ardoises de Sophie ont dix ans 10 rue Notre-Dame du Vœu Cherbourg-en-Cotentin, 25 octobre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Cherbourg-en-Cotentin,Manche

Exposition ouverte tous les jours.

Environ 200 œuvres réalisées sur des ardoises scolaires par plusieurs dizaines de personnes, artistes ou non !.

Vendredi 2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-11-12 19:00:00. .

10 rue Notre-Dame du Vœu Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



Exhibition open every day.

Around 200 works created on school slates by dozens of people, artists and non-artists alike!

Exposición abierta todos los días.

Alrededor de 200 obras creadas en pizarras escolares por decenas de personas, artistas y no artistas

Die Ausstellung ist jeden Tag geöffnet.

Etwa 200 ?uvres, die von mehreren Dutzend Personen, Künstlern oder Nichtkünstlern, auf Schulschieferplatten angefertigt wurden!

