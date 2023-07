FRAPPE LES AVEC TA GENTILLESSE 10 Rue Nicolas Pavillon Alet-les-Bains, 27 juillet 2023, Alet-les-Bains.

Alet-les-Bains,Aude

Un mois entier dédié au talent de Maria Slovakova, avec une exposition de ses œuvres.

Elle partagera son savoir-faire et sa vision de l’art pendant des atelier, tous âges, d’exploration artistique et nous fera découvrir ses amis musiciens pendant des Concert-apéro.

Vous pourrez aussi découvrir directement son atelier de création en prenant rendez-vous.

Vernissage le 27 juillet, apéritif concert avec le groupe « trois au cube » de 18h à 20h, au chapeau.

Finissage, le 24 août de 18h à 20h, concert apéritif avec Maria, Boris Adlam, violoncelliste et Sam Lfo , sons électroniques au chapeau.

Exposition, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h

Atelier, tous les jeudis après-midis de 16h à 18h, 5 €..

2023-07-27 14:00:00 fin : 2023-08-24 13:00:00. EUR.

10 Rue Nicolas Pavillon

Alet-les-Bains 11580 Aude Occitanie



A whole month dedicated to the talent of Maria Slovakova, with an exhibition of her work.

She’ll be sharing her skills and vision of art in workshops for all ages, and introducing us to her musician friends in apero concerts.

You can also visit her studio by appointment.

Opening on July 27, aperitif concert with the group « trois au cube » from 6 to 8 p.m., by hat.

Finissage, August 24, 6-8pm, aperitif concert with Maria, Boris Adlam, cellist and Sam Lfo , electronic sounds, by hat.

Exhibition, daily 10am-1pm and 2pm-7pm

Workshop, every Thursday afternoon, 4pm to 6pm, 5?

Todo un mes dedicado al talento de Maria Slovakova, con una exposición de su obra.

Compartirá sus habilidades y su visión del arte en talleres para todas las edades, y nos presentará a sus amigos músicos en sesiones de concierto-apéro.

También podrá visitar su estudio creativo con cita previa.

Inauguración el 27 de julio, concierto de aperitivo con el grupo « trois au cube » de 18:00 a 20:00 horas.

Finissage, 24 de agosto, de 18:00 a 20:00 h, concierto aperitivo con María, Boris Adlam, violonchelista y Sam Lfo, sonidos electrónicos, quitarse el sombrero.

Exposición, todos los días de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 h

Taller, todos los jueves por la tarde de 16.00 a 18.00 h, 5 euros.

Ein ganzer Monat, der dem Talent von Maria Slovakova gewidmet ist, mit einer Ausstellung ihrer Werke.

Sie teilt ihr Wissen und ihre Vision von Kunst in Workshops für alle Altersgruppen, in denen sie ihre Kunst erforscht, und zeigt uns ihre musikalischen Freunde in ihren Apéro-Konzerten.

Wenn Sie einen Termin vereinbaren, können Sie auch einen Blick in ihr Atelier werfen.

Vernissage am 27. Juli, Aperitifkonzert mit der Gruppe « trois au cube » von 18 bis 20 Uhr, Eintritt frei.

Finissage am 24. August von 18 bis 20 Uhr, Aperitifkonzert mit Maria, Boris Adlam, Cellist, und Sam Lfo , elektronische Klänge, Hutgeld.

Ausstellung, täglich von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 19 Uhr

Workshop, jeden Donnerstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr, 5 ?

Mise à jour le 2023-07-21 par A.D.T. de l’Aude / OT – Limouxin