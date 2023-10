RENCONTRE VIGNERONNE ET DEGUSTATION AVEC LE DOMAINE BELLES PIERRES 10 Rue Nationale Clermont-l’Hérault, 19 octobre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Damien parlera de ses vins et de son domaine de 15 ha qu’il a créé au début des années 90 à Murviel-les-Montpellier. En bio depuis 2020, le domaine a été particulièrement reconnu dans les années 2000 pour ses blancs qui se sont retrouvés à l’Elysée.

Dégustation de 5 vins : Les Clauzes de Jo Blanc, Chant des Ames Blanc, Les Clauzes de Jo Rouge, Chant des âmes Rouge et L’Indomptable..

2023-10-19 17:30:00 fin : 2023-10-19 20:00:00. .

10 Rue Nationale

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Damien will talk about his wines and the 15-hectare estate he created in the early 90s in Murviel-les-Montpellier. Organic since 2020, the estate gained particular recognition in the 2000s for its whites, which found their way to the Elysée Palace.

Tasting of 5 wines: Les Clauzes de Jo Blanc, Chant des Ames Blanc, Les Clauzes de Jo Rouge, Chant des âmes Rouge and L’Indomptable.

Damien hablará de sus vinos y de la finca de 15 hectáreas que creó a principios de los años 90 en Murviel-les-Montpellier. Ecológica desde 2020, la finca fue especialmente aclamada en la década de 2000 por sus vinos blancos, que llegaron al Palacio del Elíseo.

Degustación de 5 vinos: Les Clauzes de Jo Blanc, Chant des Ames Blanc, Les Clauzes de Jo Rouge, Chant des âmes Rouge y L’Indomptable.

Damien wird über seine Weine und sein 15 Hektar großes Weingut sprechen, das er Anfang der 1990er Jahre in Murviel-les-Montpellier gegründet hat. Das Weingut, das seit 2020 biologisch wirtschaftet, wurde in den 2000er Jahren besonders für seine Weißweine bekannt, die es bis in den Elysée-Palast schafften.

Verkostung von 5 Weinen: Les Clauzes de Jo Blanc, Chant des Ames Blanc, Les Clauzes de Jo Rouge, Chant des âmes Rouge und L’Indomptable.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU CLERMONTAIS