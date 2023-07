RENCONTRE VIGNERONNE ET DÉGUSTATION AVEC LE CHÂTEAU BEAUREGARD MIROUZE LE JEUDI 20 JUILLET 10 Rue Nationale Clermont-l’Hérault, 20 juillet 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Dégustation des vins du Château Beauregard Mirouze en compagnie de Karine Mirouze.

Karine nous présentera 6 vins qui seront en dégustation à la Cave Pierël et nous parlera du domaine familial séculaire qu’elle a repris avec son mari Nicolas en 2000 sur le massif de Fontfroide dans les Corbières..

2023-07-20 17:30:00 fin : 2023-07-20 20:00:00. .

10 Rue Nationale

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Wine tasting at Château Beauregard Mirouze with Karine Mirouze.

Karine will present 6 wines to be tasted at the Cave Pierël and talk about the centuries-old family estate she took over with her husband Nicolas in 2000 on the Fontfroide massif in the Corbières.

Degustación de vinos en Château Beauregard Mirouze con Karine Mirouze.

Karine presentará 6 vinos que se podrán degustar en la Cave Pierël y hablará de la centenaria propiedad familiar que adquirió con su marido Nicolas en 2000 en el macizo de Fontfroide, en las Corbières.

Verkostung der Weine des Château Beauregard Mirouze in Begleitung von Karine Mirouze.

Karine wird uns 6 Weine vorstellen, die in der Cave Pierël zur Verkostung angeboten werden, und uns von dem jahrhundertealten Familienweingut erzählen, das sie mit ihrem Mann Nicolas im Jahr 2000 auf dem Massiv von Fontfroide in den Corbières übernommen hat.

