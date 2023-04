EXPOSITION « LE PROCES DES 43 » 10 rue Mériadec Laënnec Divatte-sur-Loire Catégories d’Évènement: Divatte-sur-Loire

Loire-Atlantique

EXPOSITION « LE PROCES DES 43 » 10 rue Mériadec Laënnec, 8 mars 2023, Divatte-sur-Loire. Exposition sur les procès des résistants communistes en 1943.

2023-03-08 à ; fin : 2023-03-21 . .

10 rue Mériadec Laënnec Mairie

Divatte-sur-Loire 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Exhibition on the trials of communist resistance fighters in 1943 Exposición sobre los juicios a los resistentes comunistas en 1943 Ausstellung über die Prozesse gegen kommunistische Widerstandskämpfer im Jahr 1943 Mise à jour le 2023-02-20 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Divatte-sur-Loire, Loire-Atlantique Autres Lieu 10 rue Mériadec Laënnec Adresse 10 rue Mériadec Laënnec Mairie Ville Divatte-sur-Loire Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 10 rue Mériadec Laënnec Divatte-sur-Loire

10 rue Mériadec Laënnec Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/divatte-sur-loire/

EXPOSITION « LE PROCES DES 43 » 10 rue Mériadec Laënnec 2023-03-08 was last modified: by EXPOSITION « LE PROCES DES 43 » 10 rue Mériadec Laënnec 10 rue Mériadec Laënnec 8 mars 2023 10 rue Mériadec Laënnec Divatte-sur-Loire

Divatte-sur-Loire Loire-Atlantique