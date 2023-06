Visite guidée : Église Saint-Erkonwald 10 Rue Maurice Thorez Gonfreville-l’Orcher, 11 juin 2023, Gonfreville-l'Orcher.

Gonfreville-l’Orcher,Seine-Maritime

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire – Proposé par la Maison du patrimoine et des cités provisoires de Gonfreville-l’Orcher.

Fondée au 11ème siècle, l’église romane Saint-Erkonwald fut endommagée par un incendie entre 1865 et 1870 et reconstruite dans un style gothique. Elle conserve aujourd’hui des chapiteaux romans et des fonts baptismaux du 16ème siècle, complétés par deux séries de surprenants vitraux modernes.

Visite à 15h et 16h

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

10 Rue Maurice Thorez

Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie



Divine heritage – Organized by Pays d’art et d’histoire – Proposed by the House of Heritage and Temporary Cities of Gonfreville-l?Orcher.

Founded in the 11th century, the Romanesque church of Saint-Erkonwald was damaged by a fire between 1865 and 1870 and rebuilt in a Gothic style. Today, it retains Romanesque capitals and a 16th-century baptismal font, complemented by two series of stunning modern stained-glass windows.

Tours at 3pm and 4pm

Free – Duration: 45 min

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

Patrimonio divino – Organizado por Pays d’art et d’histoire – Ofrecido por la Maison du patrimoine et des cités provisoires de Gonfreville-l’Orcher.

Fundada en el siglo XI, la iglesia románica de Saint-Erkonwald fue dañada por un incendio entre 1865 y 1870 y reconstruida en estilo gótico. Ahora tiene capiteles románicos y una pila bautismal del siglo XVI, complementada por dos series de impresionantes vidrieras modernas.

Visitas a las 15.00 y 16.00 horas

Gratuita – Duración: 45 min

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Göttliches Erbe – Organisiert von Pays d’art et d’histoire – Angeboten von der Maison du patrimoine et des cités provisoires in Gonfreville-l’Orcher.

Die im 11. Jahrhundert gegründete romanische Kirche Saint-Erkonwald wurde zwischen 1865 und 1870 durch einen Brand beschädigt und im gotischen Stil wiederaufgebaut. Heute besitzt sie romanische Kapitelle und ein Taufbecken aus dem 16. Jahrhundert, das durch zwei Reihen überraschender moderner Glasfenster ergänzt wird.

Besichtigung um 15 Uhr und 16 Uhr

Kostenlos – Dauer: 45 Min

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche